Tierschutz-Aktivisten setzen Proteste und Aktionen fort

Stand: 24.09.2022 10:49 Uhr

Am Freitag protestierten Aktivisten zum "Global Strike Day" vor einer Molkerei in Oldenburg, am Wochenende demonstrieren Tierschützer in Vechta, bis Dienstag ist ein Aktionscamp in Quakenbrück angemeldet.