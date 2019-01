Stand: 17.01.2019 15:56 Uhr

Studie: Feinstaub-Tote durch Landwirtschaft

Laut einer Studie des Max-Planck-Instituts für Chemie sterben mehr Menschen in Deutschland an Feinstaub als bisher angenommen. Demnach sollen rund 120.000 Todesfälle pro Jahr auf die Belastung zurückzuführen sein - in etwa so viele wie durch Rauchen. Als Hauptverursacher benennt die Studie die Landwirtschaft mit ihrer Massentierhaltung. Hier geht es um 21.45 Uhr zum Bericht des ARD Magazins "Monitor"

Massentierhaltung: 50.000 Tote durch Ammoniak-Emissionen

Den Untersuchungen des Instituts zufolge erreiche die Landwirtschaft einen Anteil von rund 45 Prozent an der Feinstaubbelastung. "Die Massentierhaltung führt zu Ammoniak, Ammoniak führt zu Feinstaub und Feinstaub führt zu frühzeitigen Todesfällen," erklärt Jos Lelieveld, Leiter der Studie. Die Ammoniak-Emissionen seien für rund 50.000 Todesfälle verantwortlich. Ein regionaler Schwerpunkt liege im so genannten Schweinegürtel im Landkreis Cloppenburg. Hier sei die Belastung um das Vier- bis Fünffache höher als in anderen Teilen Niedersachsens.

Videos 05:45 Visite Feinstaub und Lärm: Gefahr fürs Herz Visite Feinstaub in der Luft steht im Verdacht, Lunge, Herz und Blutgefäße zu schädigen. An viel befahrenen Straßen können Stickoxide und Lärm die schädliche Wirkung verstärken. Video (05:45 min)

Kritiker halten Zahlen für unseriös

Kritiker bezweifeln die Zahlen der Studie. Christoph Friederich vom Landvolk des Kreises Vechta wies die Behauptung, die Landwirtschaft sei Ursache von 50.000 Toten jährlich, als spekulativ zurück. Die Lebenserwartung im Kreis Vechta beispielsweise sei gestiegen und überdurchschnittlich. Der Deutsche Bauernverband betont auf Nachfrage, man sei intensiv bemüht, die Emissionen zu reduzieren. Die Zahlen der neuen Studie bestreitet man jedoch: "An diesen Spekulationen, ich halte das für Spekulationen, beteilige ich mich nicht", sagt der Umweltbeauftrage des Verbandes, Eberhard Hartelt, gegenüber "Monitor".

Weitere Informationen Feinstaub - die unsichtbare Gefahr Feinstaub ist für das bloße Auge unsichtbar, für unsere Gesundheit eine Gefährdung: Jährlich sterben 3,3 Millionen Menschen weltweit an den Folgen von Schadstoffen in der Luft. (02.05.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Reportage & Dokumentation | 17.01.2019 | 21:45 Uhr