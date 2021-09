Streik zu Ende: Zugverkehr durch Niedersachsen läuft wieder Stand: 07.09.2021 07:31 Uhr Fünf Tage haben Beschäftigte der Deutschen Bahn in der dritten GDL-Streikrunde ihre Arbeit niedergelegt. Seit der Nacht rollt der Zugverkehr wieder weitgehend nach Plan. Zumindest vorerst.

Derzeit entfallen etwa im Fernverkehr noch ICE-Verbindungen über Wolfsburg und Hannover nach Nordrhein-Westfalen. Im Nahverkehr fahren auf den Strecken Braunschweig-Salzgitter und Norddeich-Bremen noch nicht alle Züge regulär. Auch bei den Regionalzügen zwischen Bremen und Osnabrück kommt es weiter zu Verspätungen. Einer Bahn-Sprecherin zufolge kann das daran liegen, dass sich vereinzelt auch in Niedersachsen einige Züge und Beschäftigte noch nicht wieder am richtigen Einsatzort befinden. Das werde sich aber im Laufe des Tages normalisieren. Zur Sicherheit sollten sich Reisende vor Fahrtantritt auf der Internetseite, in der DB-Navigator-App oder über die Telefon-Hotline unter (08000) 996 633 informieren.

Weselsky: "Nach dem Streik ist vor dem Streik"

Der Personenverkehr der Deutschen Bahn war in Deutschland wegen des Streiks seit Donnerstagfrüh stark eingeschränkt, der Güterverkehr seit Mittwochnachmittag. Nicht vom Streik betroffen waren die privaten Bahn-Unternehmen Metronom, Westfalenbahn, Enno, Erixx und Nordwest-Bahn. Es war der erste Ausstand im aktuellen Tarifstreit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), der sich über ein ganzes Wochenende gezogen hatte. Und es könnte noch weiter gehen: "Nach dem Streik ist vor dem Streik", sagte GDL-Chef Claus Weselsky am Montag.

Bahn scheitert mit Eilanträgen gegen den Streik

Die Deutsche Bahn scheiterte am Freitag auch im zweiten Anlauf, den Arbeitskampf mit juristischen Mitteln zu beenden. Das hessische Landesarbeitsgericht in Frankfurt lehnte in zweiter Instanz eine entsprechende einstweilige Verfügung gegen die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ab. Donnerstagabend war die Deutsche Bahn mit einem Eilantrag vor dem Arbeitsgericht Frankfurt gegen den GDL-Streik gescheitert. Die Bahn hatte der GDL vorgeworfen, für unrechtmäßige Ziele zu streiken. Die Gewerkschaft versuche, ihren Einfluss im Unternehmen zu vergrößern. Dieser Argumentation folgte das Gericht nicht.

GDL: Angebot der Bahn "nicht akzeptabel"

Die Lokführergewerkschaft kämpft um mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für ihre Mitglieder. Sie fordert insgesamt 3,2 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 28 Monaten sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro. Mit ihrem jüngsten Angebot hat sich die Bahn auf die Forderungen der GDL zubewegt: Darin geht sie auf die geforderte Corona-Prämie und die Lohn-Erhöhung ein, will aber eine Laufzeit des Tarifvertrags von 36 Monaten. Die Gewerkschaft lehnte das Angebot der Bahn als "nicht akzeptabel" ab.

