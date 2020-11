Solarstrom: Niedersachsen gibt 75 Millionen Euro Zuschuss Stand: 21.11.2020 12:44 Uhr Niedersachsen will die Produktion von Solarstrom im Land fördern. Dafür stellt die Landesregierung 75 Millionen Euro bereit. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen.

Wer ab der kommenden Woche eine neue Solarstromanlage installiert oder seine alte Anlage erweitert und gleichzeitig einen Batteriespeicher einbaut, bekommt Geld vom Land Niedersachsen. Der Speicher wird mit bis zu 40 Prozent der Nettokosten bezuschusst, erläuterte Umweltminister Olaf Lies (SPD). Dafür stehen 75 Millionen Euro bereit.

Videos 8 Min Solarstrom vom eigenen Dach Energieberater Sascha Beetz erklärt, was bei der Anschaffung einer Photovoltaikanlage zu beachten ist. 8 Min

Lies erwartet regelrechten Nachfrageschub

Lies geht von einem regelrechten Nachfrageschub für die niedersächsische Wirtschaft aus. Er hofft, dass durch die Förderung Investitionen von bis zu 500 Millionen Euro ausgelöst werden. Zudem werde etwas gegen den Klimawandel getan. Man habe die Chance, an diesem Beispiel zu zeigen, dass Klimaschutz und Innovationen, aber auch die Sicherheit von Beschäftigung in Mittelstand und Handwerk zusammen gehen können, so Lies.

Kritik an EEG

In diesem Zusammenhang kritisierte Niedersachsens Umweltminister die Bundesregierung scharf. Mit dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG), das gerade novelliert werde, werde der Ausbau der Photovoltaik mehr behindert als gefördert. Der Bundesverband Solarwirtschaft lobte das niedersächsische Förderprogramm. Es sei eine "Traumkombination für den Klimaschutz".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.11.2020 | 08:00 Uhr