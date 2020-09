Stand: 10.09.2020 11:45 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Schweinepest alarmiert Landwirte in Niedersachsen

Die Afrikanische Schweinepest hat Deutschland erreicht. Am Donnerstag hat Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) den ersten Fall bei einem toten Wildschwein in Brandenburg, nahe der polnischen Grenze, bestätigt. Für Menschen sei die Seuche zwar ungefährlich, bei Schweinen ende sie jedoch fast immer tödlich, sagte Klöckner. Für Niedersachsen ist der Nachweis alarmierend. Denn hier werden mehr als acht Millionen Schweine gehalten.

Pest könnte auf Hausschweine übergreifen

"Wir sind schon sehr besorgt“, sagte der Vizepräsident des Landvolks, Jörn Ehlers, im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen. Denn mit dem Fund des infizierten Wildschweins in Brandenburg steige auch die Gefahr, dass die Afrikanische Schweinepest auf den Hausschweinebestand übergreift. Ehlers appellierte an die Schweinehalter in Niedersachsen, die Sicherheits- und Hygienevorschriften streng einzuhalten.

Wirtschaftliche Folgen durch Exportstopp

Da die Afrikanische Schweinepest aber nicht überraschend kommt, sieht Ehlers die Landwirte insgesamt gut vorbereitet. Es habe häufiger Übungen für den Seuchenfall gegeben. Trotzdem könnte der Fall in Brandenburg auch für Niedersachsens Schweinebauern wirtschaftliche Folgen haben: Laut Ehlers könnte Asien den Import von deutschem Schweinefleisch verbieten. In der Folge würden die Preise für Schweinefleisch fallen.

