Schule und Kita: Das sind die Regeln in Niedersachsen

Ab Ende Mai können die Einrichtungen ins Szenario A - also Regelbetrieb unter Beachtung von Hygieneanforderungen - wechseln, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis oder der kreisfreien Stadt an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 50 liegt. Der zuständige Landkreis oder die zuständige kreisfreie Stadt legt dann per Allgemeinverfügung fest, dass ab dem übernächsten Tag das Szenario A gilt. Bei einer Inzidenz unter 35 entfällt die Pflicht zu einer Mund-Nasen-Bedeckung. Steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt über 50, gilt in Kindertagesstätten das Szenario B - eingeschränkter Regelbetrieb. Das heißt: Die Kitas sind für alle Kinder geöffnet, die Gruppen dürfen sich aber nicht mischen. Übersteigt die Inzidenz die 165-Marke an drei aufeinanderfolgenden Tagen, muss der Landkreis oder die kreisfreie Stadt per Allgemeinverfügung einen Wechsel in das Szenario C ankündigen. Dieses gilt dann zwei Tage später. Dann sind die Einrichtungen im Notbetrieb und es werden maximal die Hälfte der Kinder einer Gruppe betreut.

Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im jeweiligen Landkreis oder der kreisfreien Stadt an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 50, öffnen alle Schulen für den Regelbetrieb (Szenario A) - das bedeutet Präsenzunterricht in voller Klassenstärke. Der zuständige Landkreis oder die zuständige kreisfreie Stadt legt per Allgemeinverfügung fest, dass ab dem übernächsten Tag das Szenario A gilt. Im Zusammenhang mit den verpflichtenden Selbsttests können Eltern ihre Kinder aus rechtlichen Gründen weiterhin von der Präsenzpflicht befreien lassen. Steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt über 50, gilt an allen Schulen und in allen Jahrgängen das Wechselmodell (Szenario B). Abwechselnd kommt jeweils die Hälfte der Klasse in die Schule, während die andere Hälfte zu Hause lernt. Liegt der Inzidenzwert drei Werktage hintereinander über 165, wechseln die Schülerinnen und Schüler am übernächsten Tag in den Distanzunterricht (Szenario C). Nur der 4. Jahrgang, die Abschlussklassen und der 12. Jahrgang bleiben auch bei einer Inzidenz über 165 im Wechselunterricht.

Die sogenannten Antigen-Schnelltests werden kostenlos über die Schulen zur Verfügung gestellt und müssen zweimal wöchentlich morgens vor dem Präsenzunterricht gemacht werden, selbst bei einer Inzidenz unter 35. Die Eltern beziehungsweise volljährige Schüler bestätigen durch eine Unterschrift, dass das Ergebnis negativ war. Sollte eine Schülerin oder ein Schüler ausnahmsweise ungetestet oder ohne Bestätigung zur Schule gehen, wird sie/er vor Unterrichtsbeginn vor Ort getestet. Weigert sich das Kind, werden die Eltern informiert und müssen es abholen. Die Selbsttests sind verpflichtend - unabhängig vom Szenario, in dem sich eine Schule befindet, und von der Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt.

Die schriftlichen Prüfungen haben unabhängig von den geltenden Szenarien wie geplant stattgefunden. Nachschreibtermine sind noch bis zum 9. Juni vorgesehen. Die Prüfungen sollen den Schülern einen regulären Abschluss ermöglichen, ohne dass dem Jahrgang 2021 ein "Corona-Makel" anhaftet, wie Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sagte. Die Prüfungen sollen die besonderen Schwierigkeiten aufgrund der Pandemie-Situation berücksichtigen und nur den Lernstoff abfragen, der auch behandelt worden ist. Mündliche Prüfungen sollen wie bereits im vergangenen Jahr freiwillig möglich sein. Während der Prüfungen werden sämtliche Hygieneregeln wie Abstand, Maske-Tragen und Lüften eingehalten. An allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen findet der Unterricht für die Abschlussklassen auch bei einer Inzidenz von mehr als 165 im Wechselmodell statt.

Für die gymnasiale Oberstufe und die berufsbildenden Schulen hat das Kultusministerium verfügt, dass nur zwingend notwendige beziehungsweise abschlussrelevante Arbeiten geschrieben werden sollen. Dafür müssen die Schülerinnen und Schüler in die Schule kommen. Es werden sämtliche Hygieneregeln wie Abstand, Maske-Tragen und Lüften eingehalten.