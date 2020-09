Stand: 05.09.2020 02:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Schule in Corona-Zeiten: Kritik am Hygienekonzept

Die Gymnasiallehrer in Niedersachsen sind mit dem Start in das neue Schuljahrunzufrieden. Der Philologenverband (PHVN) kritisiert vor allem Teile des Hygienekonzeptes an den Schulen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. PHVN-Vorsitzender Horst Audritz verweist auf die Klassengrößen: Die Klassenzimmer seien in Corona-Zeiten meist zu klein, um die Abstände zwischen den teils mehr als 30 Schülern einhalten zu können.

Waschbecken fehlen in einigen Schulen

In einigen Schulen fehle es zusätzlich an einfachen Dingen, wie Waschbecken, sagte Audritz. Hier habe das Land die Sommerferien nicht genutzt, um nachzubessern. Als Folge könnten viele Schüler und Lehrer sich nun nicht regelmäßig die Hände waschen. Die Bilanz der ersten vollen Unterrichtswoche im eingeschränkten Regelbetrieb fällt deshalb aus Sicht des Philologenverbandes durchwachsen aus.

Videos 02:02 Hallo Niedersachsen Corona: Ist der Schulstart gelungen? Hallo Niedersachsen In Niedersachsen hat das neue Schuljahr begonnen. Wegen der Corona-Pandemie werden die Schüler jetzt in festen Gruppen - klassen- oder jahrgangsweise - unterrichtet. Ist der Start gelungen? Video (02:02 min)

Kultusministerium: Konzept funktioniert

Ganz anders beurteilt das niedersächsische Kultusministerium den Start ins neue Schuljahr. Die Kinder und Jugendlichen sowie die Lehrer hielten sich in den allermeisten Fällen an die Corona-Regeln. Das Konzept funktioniere. Bisher habe deshalb keine einzige Schule komplett geschlossen werden müssen, so ein Sprecher. Wegen Corona-Verdachtsfällen seien zuletzt landesweit lediglich rund 40 Klassen und drei Jahrgänge in Quarantäne geschickt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.09.2020 | 08:00 Uhr