Rund 1.700 Ukraine-Geflüchtete in Niedersachsen registriert Stand: 11.03.2022 13:03 Uhr Rund 1.700 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind bislang in Erstaufnahme-Einrichtungen in Niedersachsen registriert worden. Das teilte das Innenministerium am Freitag mit.

Die tatsächliche Zahl der Menschen, die aus der Ukraine nach Niedersachsen geflüchtet sind, sei allerdings vermutlich noch erheblich höher, sagte ein Sprecher. Dies liege daran, das viele Menschen privat untergekommen und noch nicht registriert seien. Unter den insgesamt 1.697 Geflüchteten sind den Angaben zufolge rund 200 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.

Ministerium: Kinder können sofort am Unterricht teilnehmen

Niedersachsens Kultusministerium geht davon aus, dass Kinder und Jugendliche aus der Ukraine ab sofort und unbürokratisch am Unterricht in den Schulen teilnehmen können. Das Schulsystem in der Ukraine sei vergleichbar mit dem anderer europäischer Staaten, sagte ein Sprecher. Weil die Kinder dort bereits ab der ersten Klasse Englisch-Unterricht erhielten, sei eine Integration vermutlich leichter als bei den syrischen und afghanischen Flüchtlingskindern.

Wie viele ukrainische Kinder bereits in den Schulen und Kitas angekommen sind, war am Freitag nicht bekannt. Das Ministerium kündigte eine Abfrage und ein Meldesystem für die kommende Woche an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.03.2022 | 13:00 Uhr