Preise für Bauholz explodieren Stand: 25.04.2021 13:55 Uhr Die Preise für Bauholz in Niedersachsen haben sich im Vergleich zum Vorjahr teilweise verdreifacht. Inzwischen kommt es stellenweise zu Lieferengpässen.

Preisanstiege zwischen 100 und 300 Prozent bei Sparren, Balken und Brettern seien keine Seltenheit, heißt es von der Niedersächsischen Zimmerer-Innung. Habe eine einfache Dachlatte im Dezember noch rund 75 Cent netto gekostet, stünden die Preise jetzt mancherorts bei 2,20 Euro. Das merken nicht nur Heimwerker; vor allem die holzverarbeitenden Betriebe sind betroffen. Bauholz werde mittlerweile knapp, berichtet der Niedersächsische Landesverband der Holzverarbeitenden Industrie. Vor allem bei Spanplatten und dem sogenannten Konstruktionsvollholz - beispielsweise Pfosten, Balken und Latten - gebe es Lieferengpässe.

AUDIO: Bauwirtschaft trotzt der Corona-Krise (3 Min) Bauwirtschaft trotzt der Corona-Krise (3 Min)

Große Nachfrage in Amerika und China

Grund für die Knappheit ist nach Branchenangaben die starke Nachfrage in Übersee. Niedersächsische Sägewerke und Holzhändler exportierten momentan vor allem in die USA, heißt es. Denn nachdem Kanada seinen Holzexport dorthin eingeschränkt habe, sei Schnittholz in den Vereinigten Staaten knapp geworden. Nach wie vor wird zudem viel Holz nach China ausgeschifft, weil dort für hochwertige Möbel-Hölzer wie Eiche und Buche aus dem niedersächsischen Wald Spitzenpreise bezahlt werden. Die Holzindustrie rechne in den kommenden Monaten mit weiteren Preisanstiegen, hieß es.

Weitere Informationen Baubranche beklagt massiven Preisanstieg bei Baumaterial Hochwertiges Holz sei inzwischen doppelt so teuer, heißt es. Auch die Kosten für Stahl und Dämmmaterial steigen stetig. (16.04.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.04.2021 | 08:00 Uhr