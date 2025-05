Stand: 09.05.2025 14:47 Uhr Brandserie in Löningen: Polizei ermittelt gegen Jugendliche

Eine Gruppe von fünf bis sechs Jugendlichen soll für eine Serie von Bränden in Löningen (Landkreis Cloppenburg) verantwortlich sein. Die Polizei hat nach eigenen Angaben bei Hausdurchsuchungen Beweise gegen die Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren gefunden. Demnach stehen sie im Verdacht, in den vergangenen Wochen immer wieder Mülleimer und Mülltonnen und zuletzt auch ein leer stehendes Gebäude in Brand gesetzt zu haben. Weitere Details nannte die Polizei am Freitag nicht. Die Ermittlungen dauern an.

