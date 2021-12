Niedersachsen: Neue Corona-Verordnung tritt heute in Kraft Stand: 12.12.2021 08:06 Uhr Die Menschen in Niedersachsen müssen sich von heute an auf verschärfte Corona-Maßnahmen einstellen.

Nicht gegen das Coronavirus geimpfte Menschen dürfen sich künftig mit weniger Menschen treffen: Ein Haushalt darf sich laut Landesregierung nur noch mit zwei Menschen aus einem weiteren Haushalt treffen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Auf diese Verschärfung hatten sich Bund und Länder bereits in der Vorwoche verständigt. Mit der überarbeiteten Verordnung wird ebenfalls die 2G-Regel im Einzelhandel umgesetzt. Lebensmittelgeschäfte oder Apotheken zählen nicht dazu. Auch darauf hatten sich Bund und Länder bereits geeignet.

Anpassung in drei Kernpunkten

Die niedersächsische Corona-Verordnung wird deshalb laut Staatskanzlei in dreierlei Hinsicht angepasst:

2G im Einzelhandel mit Tragen einer medizinischen Maske, die Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, also eigener Haushalt plus zwei Personen, sollen zukünftig auch in der Warnstufe 1 greifen.

Die Rückkehr aus einer höheren Warnstufe in die nächstniedrigere Warnstufe wird erschwert. In Zukunft soll nicht mehr nur auf das Absenken des Hospitalisierungswertes als Leitindikator abgestellt werden, sondern es muss mindestens ein weiterer Wert in den Bereich der nächstniedrigen Warnstufe absinken.

Die Änderungsverordnung stellt die Weichen für eine etwa zweieinhalbwöchige Weihnachts- und Neujahrsruhe. Vom 24. Dezember 2021 bis zum 2. Januar 2022 sollen in Niedersachsen die für diese Zeitspanne noch einmal verschärften Regelungen der Warnstufe 3 gelten.

Künftig 3G beim Friseurbesuch

Für körpernahe Dienstleistungen gelte fortan in allen drei Warnstufen die 3G-Regelung, heißt es in der neuen Verordnung. Damit reagiert die Landesregierung auf einen Beschluss des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Lüneburg. Das Gericht hatte am 10. Dezember den Ausschluss Ungeimpfter von allen körpernahen Dienstleistungen als unangemessen bezeichnet.

Neue Regelung bei 2G-Plus

Die neue Corona-Verordnung enthält zwei Ausnahmen von der Testpflicht bei 2G-Plus. Befreit davon waren in der Vergangenheit auch schon Personen mit einer Drittimpfung, der sogenannten Booster-Impfung. Neu ist, dass auch beim "Nachweis über eine (Durchbruchs-)Infektion und Genesung nach dem Vorliegen einer vollständigen Schutzimpfung" auf verpflichtende Schnelltests verzichtet wird. Die komplette Änderungsverordnung vom 11. Dezember finden Sie unter diesem Link.

