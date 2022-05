Neun-Euro-Ticket: Verband erwartet mehr Tagestouristen Stand: 30.05.2022 08:57 Uhr Mit der Einführung des Neun-Euro-Tickets ab Juni geht der Tourismusverband Niedersachsen (TVN) von mehr Tagestouristen für den Sommer aus. Allerdings nicht unbedingt für die Inseln.

"Bei schönem Wetter kann ich mir gut vorstellen, dass der Binnenlandtourismus massiv forciert wird", sagte Holger Heymann, der neue Vorsitzende des Verbands und SPD-Landrat im Landkreis Wittmund. Dass Urlauber aber mit Bussen und Bahnen spontan längere Aufenthalte etwa an der Nordsee und auf den Inseln ansteuern könnten, hält er eher für unwahrscheinlich. Schließlich seien die meisten Ferienunterkünfte an der Küste zur Hochsaison meist schon ein Jahr im Voraus gebucht.

VIDEO: 9-Euro-Ticket: Tücken zwischen Bremen und Norddeich (26.05.2022) (1 Min)

Überfüllte Busse und Bahnen könnten Fahrgäste abschrecken

In der Ausgestaltung des Angebots sieht Heymann aber auch ein Dilemma: "Das Neun-Euro-Ticket ist sicherlich ein guter Anreiz dafür, dass Menschen, die sonst nicht den ÖPNV und SPNV nutzen, mehr darauf zurückgreifen." Schon vor dem Start am 1. Juni sei am Buchungsverhalten abzuleiten, dass die Nachfrage nach dem Angebot "extrem hoch" sei. Gleichzeitig liege darin aber auch ein Problem: "Wenn man so eine hohe Nachfrage erzeugt, haben wir natürlich überfüllte Busse und Bahnen, was gerade die Menschen, die diese Verkehrsmittel ohnehin nutzen, abschrecken könnte." Auch neue Gäste könnten wegen fehlender Kapazitäten dann möglicherweise fernbleiben. Heymann hätte sich mehr Mut von der Bundesregierung gewünscht, "dies dauerhaft durchzuziehen oder nach drei Monaten dieser Probephase zu der Erkenntnis kommt, das hat sich gelohnt, das ist die Zukunft der Mobilität".

