Nach dem Wechsel der Abgeordneten Elke Twesten von den Grünen zur CDU haben sich die Verhältnisse im Niedersächsischen Landtag gedreht. Der rot-grünen Regierungskoalition fehlt die Mehrheit - das Parlament wird am 15. Oktober neu gewählt. Zuvor muss sich der bestehende Landtag selbst auflösen. Darüber beraten die Abgeordneten heute in einer Sondersitzung.

Jetzt live: Landtag berät über Auflösung Der Niedersächsische Landtag kommt heute zu einer Sondersitzung zusammen, um über seine Auflösung zu beraten. Hier können Sie die Debatte im Livestream verfolgen.

11.25 Uhr - "Das wird ihnen nicht gelingen"

Modder dankt ihrer Fraktion in den ersten Sätzen. "Wir haben keine Mehrheit mehr. Das ist enttäuschend. Die Mehrheit stand zuvor stabil und geschlossen", so die Fraktionsvorsitzende. Sie bescheinigt der Opposition, die Wahlniederlage nie richtig verwunden zu haben. Doch das Auseinanderbringen der Koalition sei ihnen nicht gelungen. "Und das wird ihnen auch in Zukunft nicht gelingen", sagte Modder. Dafür gibt es Applaus von der SPD-Fraktion.

"Wir werden uns nicht an einer Schlammschlacht beteiligen, der Wähler hat jetzt das Wort." Mit diesen Worten beendet Thümler seine Rede vor dem Parlament. Als nächstes wird Fraktionsvorsitzende Johanne Modder für die SPD das Wort ergreifen.

11.18 Uhr: "Twestens Wechsel kein Verrat"

Nun verteidigt Thümler den Wechsel von Elke Twesten von den Grünen zur CDU. Dies sei kein Verrat, sondern ein demokratischer Prozess gewesen. Mit ihren Reaktionen hätte Rot-Grün die Grundlage für die Hasskommentare in den Sozialen Netzwerken gelegt, sagte Thümler. Der Wechsel von Twesten hatte die Verschiebung der Mehrheit im Niedersächsischen Landtag nach sich gezogen.

Der Ton wird schärfer im Landtag. CDU-Fraktionsvorsitzender Thümler greift die Landesregierung an. 40 Gesetzesinitiativen lägen in der Warteschleife, das grenze an Arbeitsverweigerung, so Thümler weiter. Und: "Sie machen Politik für die Schaufenster." Dazu gibt es Applaus aus der CDU-Fraktion. Thümler legt nach. Weil führe sich auf wie ein Rumpelstilzchen - seine Auftritte der jüngsten Zeit seien unsouverän gewesen.

11.10 Uhr: Thümler spricht

Fraktionsvorsitzender Björn Thümler (CDU) hat nun das Wort. Er spricht zum Einstieg von einem "längst fälligenb politischen Neuanfang", für den nun die Weichen gestellt würden. Die rot-grüne Landesregiereung sei bereits lange vor dem "Schwarzen Freitag" ins Straucheln geraten - Weil würde nur noch an einer Legende stricken. Thümler zitiert Überschriften aus diversen niedersächsischen Tageszeitungen, die die Landesregierung kritisieren. "Sie sind am Ende mit Ihrer Politik gewesen und das ist die Wahrheit", sagte Thümler.

11.08 Uhr: "Beschluss unwiderruflich"

Nun geht es um die Auflösung des Parlaments. Landtagspräsident Busemann verliest die rechtlichen Voraussetzungen für diesen Schritt. "Der Beschluss ist unwiderruflich", so Busemann weiter.

11.07 Uhr: Neuwahl einer Schriftführerin

Karin Bertholdes-Sandrock (CDU) ist nach dem Ausscheiden von Elke Twesten soeben per Handzeichenwahl zur neuen Schriftführerin gewählt worden. Sie hat die Wahl angenommen.

11.02 Uhr: Die Sitzung läuft

Es geht los in Hannover: Landtagspräsident Bernd Busemann hat die Sondersitzung im Niedersächsischen Landtag soeben eröffnet. Die Beschlussfähigkeit des Parlaments hat Busemann schon festgestellt.

10.55 Uhr: Die Tagesordnung

Nach der Tagesordnung für die heutige Sitzung beginnt für die CDU der Fraktionsvorsitzende Björn Thümler mit dem ersten Redebeitrag. Dann folgen die Fraktionsvorsitzenden Johanne Modder (SPD), Anja Piel (Grüne) sowie Christian Dürr (FDP). Doch zunächst spricht Landtagspräsident Bernd Busemann.

10.45 Uhr: Herzlich Willkommen!

Wir informieren Sie in unserem Liveblog über die heutige Sitzung des Niedersächsischen Landtages, die voraussichtlich knapp zwei Stunden dauern wird. Um 11 Uhr geht es los. Erwartet wird ein Schlagabtausch der Parteien - schließlich hat der Wahlkampf bereits begonnen.

