Stand: 03.05.2024 18:39 Uhr SPD-Bundestagsabgeordneter Ahmetovic pausiert wegen Krebs

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Adis Ahmetovic hat Krebs. Das gab der 30-Jährige am Freitag in einer Erklärung auf seiner Website bekannt. "Auch wenn dieser Befund meine Familie und mich schwer getroffen hat, lautet die positive Botschaft durch die behandelnden Ärzte, dass der Krebs heilbar ist", schrieb Ahmetovic. "Aus diesem Grund werde ich mich einer entsprechenden Behandlung unterziehen, die Ruhe und Kraft erfordern wird. Nach intensiven Gesprächen mit den Ärzten bin ich sehr zuversichtlich, dass ich wieder gesund werde." Nach seiner vollständigen Genesung wolle er seine Aufgaben fortsetzen, kündigte der SPD-Politiker an. Ahmetovic war 2021 im Wahlkreis Hannover I direkt gewählt worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min