Stand: 03.05.2024 13:21 Uhr Brände in Kleingärten gelegt: Verdächtiger mit Foto gesucht

Nach einer Serie von Brandstiftungen in Wolfsburger Kleingärten sucht die Polizei mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter. Seit Dezember 2023 seien eine Vielzahl von Bränden in verschiedenen Kleingartenanlagen im gesamten Stadtgebiet gelegt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass alle Taten von demselben Täter begangen wurden. Bei den Feuern wurden die Gartenlauben zum Teil erheblich beschädigt, Verletzte gab es nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Täter oder die sonstige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Brandstiftungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (05361) 464 60 zu melden.

