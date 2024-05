Stand: 03.05.2024 10:20 Uhr Waldbrand: Hunderte Quadratmeter brennendes Unterholz gelöscht

In der Samtgemeinde Gartow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) haben mehrere Ortsfeuerwehren am Donnerstag einen Waldbrand gelöscht. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr war das Feuer am Nachmittag aus ungeklärter Ursache zwischen Lanze und Prezelle ausgebrochen. Demnach waren 500 bis 1.000 Quadratmeter Unterholz betroffen, auf denen böiger Wind die Flammen anfachte. Die Feuerwehr habe aber verhindern können, dass auch Bäume verbrannten. Nach zwei Stunden sei das Feuer gelöscht gewesen. Am Donnerstag galt in der Gegend die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe 4, am Freitag sank sie auf 3.

