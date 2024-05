Stand: 03.05.2024 08:16 Uhr Sechsjähriger Junge fällt von Dach und wird schwer verletzt

In der Hildesheimer Innenstadt ist am Donnerstag ein sechsjähriger Junge von einem Dach gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte das Kind am Nachmittag auf einem Flachdach in der Fußgängerzone zusammen mit seinen Geschwistern gespielt. Dabei sei der Junge durch einen Lichtschacht drei Meter tief in ein leer stehendes Geschäft gestürzt. Die Polizei befreite den Jungen. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Beamten ermitteln nun, wie der Unfall passieren konnte.

