Stand: 03.05.2024 14:08 Uhr Messerangriff an der Haustür - Verdächtiges Ehepaar in Haft

Ein Ehepaar steht im Verdacht, in Delmenhorst ist eine 47-jährige Frau mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Nach Angaben der Polizei vom Freitag tauchten der 53-jährige Mann und seine 47-jährige Ehefrau am Mittwochnachmittag bei dem späteren Opfer auf. An der Tür sei es zu einer Auseinandersetzung und der Messerattacke gekommen. Die schwer verletzte Frau kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Laut Polizei eilten der Bruder und der erwachsene Sohn der Frau zu Hilfe, wobei auch der Sohn verletzt wurde. Die mutmaßlichen Angreifer aus Delmenhorst seien kurz darauf zu Hause widerstandslos festgenommen worden. Gegen sie wurde Haftbefehl erlassen. Worum es bei dem Streit genau ging, ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

