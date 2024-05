21-Jährige in Hannover erstochen: Angeklagter Ex-Freund schweigt Stand: 02.05.2024 16:00 Uhr In Hannover hat am Donnerstag ein Prozess um einen mutmaßlichen Femizid begonnen. Ein 21-Jähriger soll seine gleichaltrige Ex-Freundin im Streit mit mehreren Messerstichen getötet haben.

Nach dem tödlichen Messerangriff muss sich der mutmaßliche Täter seit Donnerstagnachmittag vor dem Landgericht Hannover verantworten. Zu Prozessbeginn schwieg der Angeklagte. Er werde vorerst keine Angaben zur Sache machen, "gegebenenfalls" aber beim nächsten Verhandlungstermin am 22. Mai, sagte seine Anwältin. "Es wird etwas kommen", kündigte die zweite Verteidigerin des Mannes an. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 21-Jährigen Totschlag vor. Da er und seine Ex-Freundin vor der Tat einen Streit gehabt haben sollen, sei kein Mordmerkmal erfüllt, hatte die Anklagebehörde im Vorfeld des Prozesses mitgeteilt.

Messerangriff in Vahrenwald: Streit um Beziehung?

Laut Staatsanwaltschaft waren der Mann und die junge Frau am 7. November 2023 in der Wohnung des späteren Opfers in Hannover-Vahrenwald verabredet. Der 21-Jährige habe die Beziehung weiterführen wollen, während seine Ex-Freundin davon ausgegangen sei, dass er lediglich persönliche Sachen abholen wollte, so die Staatsanwaltschaft. Als er ihr einen Ring schenken wollte, habe sie ihn der Wohnung verwiesen. Im anschließenden Streit soll der Angeklagte mit einem Messer mehrfach auf die Frau eingestochen haben.

21-Jährige brach auf der Straße zusammen

Die 21-Jährige sei noch auf die Straße geflüchtet, wo sie dann zusammenbrach. Mehrere Passanten leisteten erste Hilfe, bis der Notarzt eintraf. Die Frau erlag jedoch noch vor Ort ihren Verletzungen. In der Wohnung fand die Polizei den 21-Jährigen, der durch Messerstiche schwer verletzt war. Laut Staatsanwaltschaft hatte er sich die Verletzungen selbst zugefügt. Der Angeklagte wurde notoperiert und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. In dem Prozess sind derzeit fünf Fortsetzungstermine geplant.

