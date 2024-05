Stand: 03.05.2024 09:33 Uhr Wattwagen stürzt um: Zwei Insassen und Kutscherin verletzt

Beim Unfall eines Wattwagens sind am Donnerstagmittag in Cuxhaven drei Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben verklemmte sich bei einem Fahrmanöver am Wendeplatz der Wattwagenfahrten ein Rad der Pferdekutsche, wodurch der gesamte Wagen umstürzte. Ein 51-jähriger Fahrgast aus Halle wurde demnach schwer, zwei weitere Personen leicht verletzt - darunter die 24-jährige Kutscherin des Wattwagens. Die Pferde blieben unversehrt. Die Ursache für den Unfall sei noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.05.2024 | 09:30 Uhr