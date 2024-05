Stand: 03.05.2024 14:02 Uhr Stadtbahn erfasst Pedelec-Fahrer: 65-Jähriger schwer verletzt

In Hannover ist am Donnerstag ein Pedelec-Fahrer mit einer Stadtbahn kollidiert. Der 65-Jährige wurde bei dem Unfall im Stadtteil Döhren schwer verletzt. Laut Polizei wollte der Mann gegen 14.30 Uhr die Hildesheimer Straße an einer Radfahrerfurt kreuzen. Dabei übersah er die Stadtbahn der Linie 1 und stieß seitlich mit ihr zusammen. Ein Krankenwagen brachte den Mann laut Polizei in ein Krankenhaus. Die Beamten ermitteln nun sowohl gegen die 47-jährige Stadtbahnfahrerin sowie gegen den Pedelec-Fahrer. Sie suchen zudem Zeugen, die womöglich auch Angaben zur Ampelschaltung im Bereich der Unfallstelle machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 entgegengenommen.

