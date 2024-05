VfL Osnabrück gegen Schalke 04 findet ohne Zuschauer am Millerntor statt

Osnabrück gegen Schalke ohne Zuschauer im Millerntorstadion Stand: 03.05.2024 12:03 Uhr Die Zweitliga-Partie zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Schalke 04 wird wie von der Deutschen Fußball Liga (DFL) geplant am Dienstag (18.30 Uhr) im Millerntorstadion in Hamburg ausgetragen - ohne Zuschauer. Das gaben die Niedersachsen am Freitag bekannt.

Notwendig ist die Verlegung der Begegnung, weil im Stadion an der Bremer Brücke bauliche Mängel am Stadiondach festgestellt worden waren und die Stadt Osnabrück eine vorübergehende Nutzungsunterlassung erteilt hatte.

Weitere Informationen VfL Osnabrück: Schäden am Stadiondach - Was wird aus dem Schalke-Spiel? Noch ist unklar, ob das Zweitligaspiel am Sonnabend an der Bremer Brücke stattfinden kann. Schalke 04 hat Vorschläge für alternative Spielorte gemacht. mehr

Streit zwischen VfL und S04 über alternativen Austragungsort

Der Mitteilung des VfL von Freitagmittag war ein Streit zwischen den beiden Clubs nach der Ankündigung der DFL vorangegangen. Die hatte am Donnerstag bekanntgegeben, dass die Begegnung am Dienstag (7. Mai, 18.30 Uhr) in Hamburg stattfinden solle. Bis zuletzt hatten die "Lila-Weißen" nach Alternativen gesucht.

Wegen der Kürze der Zeit und des möglichen Aufstiegs in die Erste Liga an diesem Wochenende sahen sich die Verantwortlichen des FC St. Pauli nicht in der Lage, die Austragung der Partie mit Zuschauern zu organisieren. Osnabrück bemühte sich daher um einen anderen Austragungsort, an dem auch Zuschauer hätten zugelassen werden können.

Die Niedersachsen hätten die Stadien in Bremen und Hannover "unter Wahrung von Faninteressen geprüft und als Option vorgeschlagen", wie die VfL-Geschäftsführer Philipp Kaufmann und Michael Welling mitteilten. Der FC Schalke habe "diesen fanfreundlicheren Alternativen nicht zugestimmt, das Spiel muss nun komplett ohne Zuschauer stattfinden".

Weitere Informationen Osnabrück - Schalke am Millerntor: VfL hadert, S04 gegen weitere Verlegung Die DFL hat das für Sonnabend geplante Zweitliga-Spiel neu terminiert und ins Stadion des FC St. Pauli verlegt. Der VfL ist dagegen, S04 aber will keine weitere Debatte. mehr

VfL hätte sich andere Lösung gewünscht

Die Zustimmung aus Gelsenkirchen wäre erforderlich gewesen, um einen Wechsel der Spielstätte zu realisieren. In der Mitteilung drückt der VfL aus, "die Beweggründe dafür nicht" zu verstehen. Man habe "sich im Sinne der Fans eine andere Lösung gewünscht, akzeptiert aber die Entscheidung des FC Schalke 04".

Eine Reaktion der Schalker auf die Vorwürfe gab es zunächst nicht. Am Mittwoch hatten die "Königsblauen" erklärt, einer Partie "auf einem neutralen Platz der Bundesliga oder 2. Bundesliga" zuzustimmen.

Sowohl der Tabellenzwölfte Schalke als auch Schlusslicht Osnabrück kämpfen noch um den Klassenerhalt in der 2. Liga. Die Schalker hatten deshalb eine spätere Ansetzung zwischen dem 33. und 34. Spieltag kategorisch abgelehnt. Diese hätte Osnabrück mehr Zeit für Maßnahmen im eigenen Stadion oder für die Suche nach Alternativen gegeben.

VIDEO: Mythos Bremer Brücke - 125 Jahre VfL Osnabrück (30 Min)

Weitere Informationen Fußball - 2. Bundesliga 2023/2024 Live-Ergebnisse, Tabelle, Spielplan und Teams der 2. Bundesliga Fußball im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 03.05.2024 | 12:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 2. Bundesliga VfL Osnabrück