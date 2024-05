Nach Messerangriff in Verden: Verdächtiger sitzt in U-Haft Stand: 03.05.2024 19:34 Uhr Nach der Messerattacke auf eine 36-Jährige in Verden sitzt ein 42-jähriger Mann aus Oldenburg in Untersuchungshaft. Er wird des versuchten Totschlags verdächtigt.

Der 42-Jährige und die Frau haben eine persönliche Beziehung zueinander, wie die Polizei am Freitag nach ersten Ermittlungen mitteilte. Die 36-Jährige sei am Donnerstag mutmaßlich von dem Verdächtigen mit einem Messer auf offener Straße attackiert worden. Sie befinde sich in einem Krankenhaus - akute Lebensgefahr bestehe nicht mehr.

Angriff mit Küchenmesser

Die Tat wurde von mehreren Zeugen beobachtet. Nach deren Aussagen hatte der 42-Jährige die Frau zunächst körperlich attackiert und die Frau versuchte, sich dagegen zu wehren. Im weiteren Verlauf soll der Verdächtige mehrfach mit einem Küchenmesser auf sie eingestochen haben.

Zeugin rettete 36-Jähriger möglicherweise das Leben

Eine Zeugin hielt während der Attacke mit ihrem Auto in der Nähe an. Sie bewarf den 42-Jährigen mit Gegenständen, um ihn von der Frau abzulenken, wie die Polizei mitteilte. Dadurch sei es der lebensgefährlich verletzten Frau gelungen, in den Pkw zu steigen und sie sei von der Zeugin ins Krankenhaus gebracht worden. "Mit ihrer Handlung rettete die Zeugin der Frau möglicherweise das Leben", so die Polizei weiter.

Polizei nimmt 42-Jährigen fest

Noch am Tatort nahmen Einsatzkräfte den Angaben zufolge den 42-Jährigen vorläufig fest. Er sei zuvor von Zeugen festgehalten worden. Die Ermittlungen zu der Tat und den genauen Hintergründen laufen weiter. Die Untersuchungshaft wurde durch einen Haftrichter veranlasst.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.05.2024 | 07:30 Uhr