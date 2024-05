Stand: 03.05.2024 18:35 Uhr Löschflugzeuge werden am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg stationiert

Dieses Jahr sollen erneut zwei Löschflugzeuge aus Spanien am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg stationiert werden. Die Flugzeuge sind bis Ende Oktober dafür vorgesehen, Waldbrände in Europa zu bekämpfen, teilte das Innenministerium am Freitag in Hannover mit. "Die niedersächsische Löschflugzeugstaffel hat sich bewährt", erklärte Innenministerin Daniela Behrens (SPD). Ab Mitte Juni sollen sie im Rahmen der rescEU-Flotte verfügbar sein. Drei Viertel der Vorhaltekosten soll die Europäische Union (EU) zahlen, die weiteren Kosten tragen Bund und Land. Die genaue Summe ist nicht bekannt. Auf dem Flugplatz Ballenstedt (Sachsen-Anhalt) wird zudem ein Löschflugzeug stationiert - es kann auch in Niedersachsen helfen. Als erster Landkreis in Deutschland hatte der Landkreis Harz nach den Bränden der vergangenen Jahre ein eigenes Löschflugzeug gemietet.

