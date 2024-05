Stand: 03.05.2024 13:07 Uhr Feuer mit Millionenschaden: War Unkrautbrenner der Auslöser?

Knapp eine Woche nach einem Feuer in einem leerstehenden Einfamilienhaus in Lamspringe (Landkreis Hildesheim) hat die Polizei nähere Informationen zur Brandursache bekanntgegeben. Aus Sicht der Ermittler gelten Arbeiten mit einem Unkrautbrenner als wahrscheinlichster Auslöser. Diese seien wenige Stunden bevor das Feuer ausbrach auf dem Gelände durchgeführt worden, teilte die Polizei mit. Hinweise auf andere Brandursachen gibt es demnach nicht. Das Feuer ist den Angaben zufolge an einem Brennholzstapel ausgebrochen und hat sich dann über ein Vordach auf den Dachstuhl des Hauses ausgebreitet. Das unbewohnte Einfamilienhaus wurde durch das Feuer am vergangenen Samstag komplett zerstört. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge entstand ein Schaden in siebenstelliger Höhe. Verletzt wurde niemand.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min