Stand: 03.05.2024 05:50 Uhr Neue Eurowings-Basis am Flughafen Hannover eröffnet

Die Fluggesellschaft Eurowings baut ihr Angebot am Flughafen Hannover aus. Im Sommer sollen 17 neue Ziele angesteuert. Darunter sind auch die Destinationen Stockholm, Faro, Malaga, oder Thessaloniki, wie die Lufthansa-Tochter am Donnerstag mitteilte. Vor allem die neuen Ziele in Italien sind laut Flughafen-Chef Martin Roll ein Gewinn. Unter anderem werden Rom, Neapel, Bari oder Lamezia Terme angeflogen. Im Winter 2023 hatte Eurowings bereits eine Airbus-Maschine des Typs A320 in Hannover stationiert. Bei der offiziellen Eröffnung der Basis am Donnerstag kam ein zweites Flugzeug dazu. Hannover ist den Angaben zufolge eine von zwölf Eurowings-Basen in Europa. Als Grund für die Auswahl des Standortes Hannover nennt die Fluglinie unter anderem die 24-Stunden Erreichbarkeit des Flughafens.

Weitere Informationen Flughäfen im Norden ziehen positive Jahresbilanz Der Airport Hannover fertigte 2023 rund 4,6 Millionen Passagiere ab. Osnabrück hat wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. (27.12.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.05.2024 | 09:30 Uhr