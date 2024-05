Stand: 03.05.2024 06:42 Uhr E-Scooter-Batterie explodiert in Wohnung - Familie gerettet

In einem Reihenhaus in Westerstede (Landkreis Ammerland) ist am frühen Freitagmorgen die Batterie eines E-Scooters explodiert. Nach Polizeiangaben wachte der Familienvater gegen 3.20 Uhr von dem Knall auf. Ihm sei es noch gelungen, den stark qualmenden Roller aus dem Haus zu entfernen. Dann habe er mit seiner Familie auf dem Balkon auf die Feuerwehr gewartet. Alle vier Personen kamen vorsorglich in eine Klinik. Bei der Explosion waren laut Polizei zwar keine offenen Flammen entstanden, so dass der Gebäudeschaden gering blieb. Die Wohnung sei aber wegen des Rauchs und der Salzsäuredämpfe vorerst nicht bewohnbar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Regional Oldenburg | 03.05.2024 | 06:30 Uhr