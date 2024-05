Stand: 03.05.2024 12:43 Uhr Ersetzt KI den Menschen? Neue Ausstellung in Osnabrück

Das Museum Industriekultur in Osnabrück hat am Donnerstagabend eine neue Ausstellung zu Künstlicher Intelligenz (KI) eröffnet. Sie ist überschrieben mit der Frage: "Die letzte Erfindung der Menschheit?". Schautafeln geben Auskunft über die mehrere Hundert Jahre alte Idee von intelligenten Maschinen. Mit interaktiven Spielen auf Bildschirmen sollen Besucherinnen und Besucher verstehen, wie KI funktioniert. Außerdem haben verschiedene Institutionen aus der Region Osnabrück Modelle zur Verfügung gestellt, die die praktische Nutzung von KI vorführen sollen. Museumsdirektorin Vera Hierholzer will das Thema damit "entmystifizieren" und Ängsten und Sorgen begegnen. Die Ausstellung ist bis zum 27. Oktober geöffnet. Zum Rahmenprogramm gehören auch Diskussionsveranstaltungen und Workshops.

