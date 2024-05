Stand: 02.05.2024 20:40 Uhr Melle: Motorradfahrer bei Kollision mit Traktor tödlich verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor ist ein Motorradfahrer in Melle (Landkreis Osnabrück) tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte, erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Traktorfahrer sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen, hieß es. Nach Angaben der Polizei befand sich der Motorradfahrer auf der Wellingholzhausener Straße in einem Überholvorgang, als der Traktorfahrer abbiegen wollte. Dabei sei der Trecker mit dem Motorrad zusammengestoßen, so die Polizei. Zur Identität der beiden Fahrer machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Mitte März war ebenfalls auf der Wellingholzhausener Straße ein 19-jähriger Motorradfahrer bei einem ähnlichen Unfall mit einem Traktor schwer verletzt worden. Der 19-Jährige starb drei Tage später.

