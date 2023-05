Leuchtturm "Roter Sand" in der Nordsee soll umziehen Stand: 03.05.2023 18:07 Uhr Der Leuchtturm "Roter Sand" steht seit fast 140 Jahren zwischen Bremerhaven und Helgoland in der Nordsee - und jetzt vor einem Umzug. Weil er marode ist, soll er näher an die Küste rücken.

Der Bund prüfe, welcher neue Standort für das bekannte See-Zeichen geeignet sei, teilte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz am Mittwoch mit. Ein Gutachten hatte das fast 140 Jahre alte Bauwerk in der Wesermündung als marode eingestuft. Die Standsicherheit sei auf Dauer in Gefahr. Strömungen, Wellen und die Erhöhung des Meeresspiegels stellen ein Problem für ihn dar. Eine Experten-Kommission prüfte mehrere Szenarien für den Leuchtturm. Sie kam zu dem Schluss, dass der Turm in der Außenweser nordöstlich der Insel Wangerooge abgebaut und in Küstennähe an Land oder im Wasser wieder aufgestellt werden soll.

VIDEO: Wangerooge: Sorge um Leuchtturm Roter Sand (28.02.2023) (1 Min)

Noch kein Termin für Umzug

Der Leuchtturm steht seit 1982 unter Denkmalschutz. Eigentümer des Wahrzeichens ist der Bund. Wann der Umzug erfolge, stehe noch nicht fest, teilte ein Sprecher der Deutschen Stiftung Denkmalschutz mit. Allerdings soll nur der Leuchtturm versetzt werden. Der Senkkasten aus Stahl unter der Wasseroberfläche, auch Caisson genannt, soll vor Ort bleiben.

