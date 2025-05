Kindertagespflege in Niedersachsen: Die Alternative zur Krippe? Stand: 15.05.2025 19:53 Uhr Kindertagespflegerinnen und Kindertagespfleger aus Göttingen beteiligen sich derzeit an einer Aktionswoche. Damit soll auf die wenig bekannte Alternative zur Krippe aufmerksam gemacht werden.

Beim Auftakt der Aktionswoche am Mittwoch präsentierten sich die Beteiligten unter anderem mit gelben Muffins in Sozialen Medien. Die Farbe soll die Sonne symbolisieren - die ebenso wie die Kindertagespflege für Verlässlichkeit stehe, sagte Cathrine Schwerdt vom Kindertagespflege Göttingen. Der Verein organisiert die Betreuung mit Tagesmüttern und -vätern in der Stadt. Göttingen ist gleichzeitig Sitz des Kindertagespflegebüros Niedersachsen.

Verschiedene Betreuungsformen durch qualifizierte Fachkräfte

Die Tagespflege ist eine Alternative zur Krippe, die sich insbesondere an Kinder bis zu drei Jahren richtet. Betreut wird je nach Modell bei den Tagespflegerinnen und Tagespflegern zuhause, in angemieteten Räumlichkeiten oder bei den Eltern. Üblicherweise sind maximal fünf Kinder bei einer Betreuungsperson - die eine Pflegeerlaubnis braucht und eine Qualifizierung durchlaufen muss, wie das Kindertagespflegebüro erklärte.

20.000 Kinder in der Tagespflege in Niedersachsen

Demnach sind derzeit rund 20.000 Kinder in Niedersachsen in der Tagespflege. An der Aktionswoche beteiligen sich nach Angaben des Bundesverbands der Kindertagespflege Einrichtungen aus Wolfsburg, Salzgitter, Northeim, Lüneburg, Gifhorn und Delmenhorst. Die Aktionswoche dauert bis Sonntag.

