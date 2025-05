Nach Ver.di-Aufruf: Warnstreik bei Versicherungen im Norden Stand: 15.05.2025 18:59 Uhr Wer am Donnerstag bei seiner Versicherung anrufen wollte, hatte es schwer. Die Gewerkschaft ver.di hatte Mitarbeitende im Innendienst zum Warnstreik aufgerufen - unter anderem in Niedersachsen, Bremen und Hamburg.

Ein Schwerpunkt für die Ausstände war Hannover, wo am Vormittag eine zentrale Kundgebung angekündigt war. Zudem waren der Gewerkschaft zufolge Arbeitsniederlegungen in Braunschweig, Oldenburg, Göttingen, Hildesheim und Hameln geplant. Betroffen waren Unternehmen wie Allianz, HDI, Hannover Rück, Talanx, VGH, R+V, Debeka und VHV. In Hamburg erwartete ver.di rund 1.000 Demonstrierende, um durch die City Nord zu ziehen, wo die Versicherungsunternehmen ERGO, Generali, Signal Iduna und Allianz sitzen.

Ver.di fordert zwölf Prozent mehr Gehalt

Ver.di verhandelt derzeit bundesweit neue Tarife für Versicherungsmitarbeitende, die nächste Runde ist für den 23. Mai in Düsseldorf angesetzt. Die Gewerkschaft fordert zwölf Prozent mehr Geld für die rund 160.000 Beschäftigten im Innendienst der privaten Versicherungsbranche bei einer Laufzeit von einem Jahr sowie höhere Zuschläge und Fahrtkostenzuschüsse. Der Arbeitgeberverband AGV bot eigenen Angaben zufolge zuletzt 8,63 Prozent mehr an - bei einer Laufzeit von 35 Monaten.

