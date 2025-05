Stand: 15.05.2025 13:08 Uhr Meckelfeld: Mann konsumiert Cannabis und schläft im Gleisbett ein

In Meckelfeld (Landkreis Harburg) ist am Mittwoch ein Mann im Gleisbett eingeschlafen. Der Fahrer eines Güterzuges entdeckte den 29-Jährigen auf dem Weg in den Rangierbahnhof Maschen in einem benachbarten Gleis, wie die Polizei mitteilte. Nachdem der Lokführer veranlasst hatte, dass die Strecke zwischen Hamburg und Lüneburg gesperrt wird, holte er den Mann zu sich in den Zug. Den Angaben zufolge wirkte der 29-Jährige verwirrt und orientierungslos und schlief im Zug sofort wieder ein. Später sagte der Mann der Bundespolizei, dass er in einer nahegelegenen Gartenlaube Marihuana konsumiert hatte. Er habe dadurch nicht mehr gewusst, wo er sich befand, hieß es. Für den 29-Jährigen hat der Vorfall laut Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund des unerlaubten Aufenthaltes im Gleis zur Folge. Demnach verspäteten sich wegen der Sperrung 18 Züge.

Weitere Informationen Cannabisgesetz: Welche Regeln gelten seit der Legalisierung? Besitz und Erwerb von Cannabis sind unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Beim Autofahren gilt ein Grenzwert. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min