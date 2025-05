Minsener Oog: Erneut Wal auf Insel angespült Stand: 15.05.2025 10:01 Uhr Erst ein Buckelwal, jetzt ein Zwergwal: Auf der Nordseeinsel Minsener Oog ist erneut ein Wal angespült worden. Das Tier soll nun untersucht werden.

Mitarbeiter des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer hätten noch am Donnerstag vor, sich den Zwergwal genauer anzusehen, so ein Sprecher des Nationalparkhauses in Wilhelmshaven. Wieso der Meeressäuger angespült wurde und woran er gestorben sein könnte, ist noch nicht bekannt. Der Fundort liege erneut an der Ostseite der Insel, heißt es.

Videos 2 Min Toter Buckelwal vor Wangerooge entdeckt Das Tier liegt auf einer Sandbank unmittelbar vor der unbewohnten Insel Minsener Oog. Experten wollen den Kadaver untersuchen. 2 Min

Kadaver von Buckelwal verschwunden

Ende Februar war ein Buckelwal an ähnlicher Stelle angespült worden. Ende März verschwand der Kadaver schließlich vom Strand, laut Nationalparkverwaltung wurden die Überreste bei Hochwasser zurück in die Nordsee gespült. Auch auf anderen deutschen Inseln wurden in jüngster Vergangenheit Wale angespült. So etwa vor Sylt. Muschelfischer hatten einen toten Pottwal in der Nordsee gesichtet und in Richtung des Hörnumer Hafens geschleppt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Meer und Küste