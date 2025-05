Niedersachsens Ökostrom-Produktion übertrifft erneut Verbrauch Stand: 15.05.2025 21:26 Uhr Niedersachsen hat seinen Strombedarf im vergangenen Jahr erneut vollständig aus erneuerbaren Energien decken können. Das zeigt der aktuelle Energiewendebericht. Gleichzeitig sanken die CO2-Emissionen.

Wie aus dem Energiewendebericht 2024 des Landes hervorgeht, lag der Anteil des Stroms aus Wind, Sonne, Biomasse und Wasserkraft am Bruttostromverbrauch im vergangenen Jahr bei rund 102,3 Prozent. Das sind rund 1,6 Prozentpunkte mehr als noch 2023 (100,7 Prozent). "Wir haben noch nie so viel grünen Strom produziert wie im vergangenen Jahr, obwohl wir ein eher unterdurchschnittliches Sonnen- und ein durchschnittliches Windjahr hatten", sagte Umweltminister Christian Meyer (Grüne) am Donnerstag bei der Vorlage des Berichts in Hannover.

Meyer: CO2-Emissionen um 10 Prozent gesunken

Landesweit wurden im vergangenen Jahr 52 Milliarden Kilowattstunden grüner Strom produziert - das sind rund drei Viertel der gesamten Stromerzeugung (67 Milliarden Kilowattstunden). Der Gesamtstromverbrauch lag den Angaben nach bei 50,8 Milliarden Kilowattstunden. Knapp ein Viertel des Stroms ging demnach in andere Bundesländer. Gleichzeitig sind laut Meyer durch das Abschalten von Kohlekraftwerken wie in Mehrum und der Reduzierung des Gasverbrauchs die CO2-Emissionen des Landes gegenüber 2022 um 10,9 Prozent gesunken. Meyer sieht Niedersachsen damit "auf Kurs, die Klimaziele zu erreichen". Nach Angaben des Umweltministeriums sollen durch den Ausbau erneuerbarer Energien langfristig Kohle- und Gaskraftwerke überflüssig werden.

