Stand: 15.05.2025 08:31 Uhr Ottersberg: Treckerfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

In Ottersberg (Landkreis Vechta) hat ein Überholmanöver zu einem schweren Unfall zwischen einem Trecker und einem Auto geführt. Laut Polizei wurde der Traktorfahrer dabei lebensgefährlich verletzt. Der 85-Jährige wollte am Mittwoch demnach zwischen Grasdorf und Völkersen nach links auf eine Hofeinfahrt abbiegen. Dabei soll er das Auto einer Frau übersehen haben, die ihn zu dem Zeitpunkt überholen wollte. Der 85-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die 31-jährige Autofahrerin wurde der Polizei zufolge leicht verletzt.

