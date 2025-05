Zu wenig Regen: Dürrekarte zeigt Dunkelrot für Niedersachsen Stand: 14.05.2025 10:13 Uhr Schon jetzt ist es in Teilen Niedersachsens zu trocken. Folgen sind bereits sichtbar: Der Dürremonitor zeigt vielerorts die höchste Warnstufe. Und Talsperren sind deutlich leerer als sonst.

Einen Negativrekord verzeichnen die Harzwasserwerke aktuell in Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar): Seit Februar wurden an der dortigen Wetterstation insgesamt nur 65 Liter Niederschlag pro Quadratmeter verzeichnet. Üblicherweise sollten es 400 Liter sein. Das Frühjahr 2025 sei damit in Clausthal-Zellerfeld das trockenste seit dem Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1857, teilten die Harzwasserwerke mit.

Talsperren im Harz deutlich leerer als üblich

Die Trockenheit hat Folgen: Um den Mangel an Niederschlägen auszugleichen, wird aus den sechs Talsperren bereits mehr Wasser an die Flüsse abgegeben. Die Wasservorräte dort sinken in der Folge. Aktuell sind die Wasserspeicher im Harz etwa zu 65 Prozent gefüllt - der Durchschnitt liegt zu dieser Jahreszeit laut Betreiber sonst bei knapp 80 Prozent. Die Trinkwasserversorgung sei aber sichergestellt, betonten die Harzwasserwerke.

Dürremonitor zeigt höchste Dürrestufe für viele Regionen

Auch am Boden wirkt sich die Trockenheit in vielen Teilen Niedersachsens aus. Neben der aktuell erneut hohen Waldbrandgefahr zeigt der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ). Die Karte "Dürre im Oberboden" für die letzten 30 Tage zeigt vielerorts für Niedersachsen die Farbe Dunkelrot - das Kennzeichen für die höchste Dürrestufe. Heißt: Die oberste 25 Zentimeter dicke Bodenschicht ist in vielen Regionen nahezu ausgetrocknet.

Expertin: Mai im Vergleich bislang sehr trocken

Das sonnenreiche Wetter in den letzten Tagen dürfte die Situation weiter verschärfen. Im Vergleich mit den Mai-Monaten der letzten Jahrzehnte sei dieser Mai sehr trocken, sagte eine UFZ-Sprecherin. Durch einen Wetterwandel könne sich die Situation schnell ändern: Wenn es bald viel regne, wäre der Oberboden auch wieder nass, so die Sprecherin. Aussagen für den Sommer könne man daher derzeit noch nicht treffen.

Kommune schränkt künstliche Beregnung ein

Bäume im Wald, die mit ihren Wurzeln meist auch Feuchtigkeit aus tieferen Bodenschichten ziehen, trifft der trockene Oberboden nicht so sehr. Anders sieht es für Landwirtschaft und Gärten aus: Vielerorts sind entsprechend künstliche Beregner im Einsatz - und das teilweise schon seit Monaten. Dort drohen bald jedoch Einschränkungen - etwa in der Region Hannover: Ab dem 1. Juni dürfen land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen, öffentliche und private Grünflächen wie Parks und Gärten sowie Sportanlagen tagsüber nicht bewässert werden, wenn die Temperatur höher als 27 Grad liegt. Umweltdezernent Jens Palandt begründet dies mit den Wasserressourcen: 2023 und 2024 seien zwar vergleichsweise wasserreich gewesen. Aber: "Die Grundwassersituation in der Region Hannover ist nach wie vor kritisch", sagt Palandt. Schon in den vergangenen Jahren hatte die Region die künstliche Bewässerung in den Sommermonaten entsprechend eingeschränkt.

