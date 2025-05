Stand: 15.05.2025 08:46 Uhr Abschreckendes Urteil: Göttinger Fahrraddieb muss ins Gefängnis

Das Amtsgericht Göttingen hat einen 27-Jährigen wegen mehrerer Fahrraddiebstähle am Mittwoch zu einer Freiheitstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt. Eine Strafaussetzung zur Bewährung lehnte das Gericht ab. "Wir wollen mit diesem Urteil auch eine abschreckende Wirkung erzielen", sagte Amtsgerichtsdirektor Stefan Scherrer. Nirgendwo in Deutschland werden laut Polizei verhältnismäßig mehr Fahrräder gestohlen als in Göttingen. Die Staatsanwaltschaft warf dem 27-Jährigen vor, sich mit den Fahrraddiebstählen eine dauerhafte Einnahmequelle verschaffen zu wollen. Nach Ansicht des Gerichts machte er sich des Diebstahls mit Waffen, des gewerbsmäßigen Diebstahls sowie des versuchten Diebstahls schuldig. Der 27-Jährige gestand vor Gericht, die Räder gestohlen zu haben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen