Landtag beschließt neues Polizeigesetz

Niedersachsen bekommt ein neues Polizeigesetz. Der Niedersächsische Landtag stimmte am Dienstag mit den Stimmen von SPD und CDU dafür, der Polizei im Land mehr Befugnisse zu geben. Gegen die Pläne hatte es zuvor massive Proteste gegeben. Erst am vergangenen Sonnabend waren in Hannover Gegner der Gesetzesreform auf die Straße gegangen. In der Kritik stand unter anderem die vorgesehene Möglichkeit, Terrorverdächtige in Präventivhaft zu nehmen - für maximal 35 Tage.

Fußfesseln und Trojaner erlaubt

Bei Verdachtsfällen darf die Polizei nun auch Trojaner auf Computern oder Handys installieren und damit Chatnachrichten und Daten abfangen. Sogenannte Gefährder können mit elektronischen Fußfesseln überwacht werden. Die Polizei darf weiterhin sogenannte Schleierfahndungen durchführen, also verdachtsunabhängige Personenkontrollen.

Klage von FDP und Grünen erwartet

Die Diskussion um das Gesetz dauert mittlerweile mehr als ein Jahr. Die Opposition aus Grünen und FDP will eine Verfassungsklage gegen die Novelle anstrengen. Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte im Landtag: "Es ist unverzichtbar, dass wir gerade in Sicherheitsfragen immer auf der Höhe der Zeit bleiben, und genau darum geht es in diesem Gesetzentwurf." Das alte Polizeigesetz stamme noch aus dem Land 2007 - dem Jahr, in dem das erste Smartphone auf den Markt gekommen sei. Die Rolle, die etwa Messengerdienste oder soziale Medien einmal spielen würden, sei damals noch nicht absehbar gewesen.

