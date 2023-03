Klebe-Protest: Klimaaktivisten aus Niedersachsen vor Gericht Stand: 24.03.2023 07:24 Uhr Klimaaktivisten aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein müssen sich heute vor dem Amtsgericht Frankfurt verantworten. Sie sollen mit zwei Klebe-Aktionen für erhebliche Behinderungen im Straßenverkehr gesorgt haben.

Angeklagt sind zwei Männer im Alter von 28 und 59 Jahren aus Braunschweig sowie eine 30 Jahre alte Frau aus Oldenburg und eine 46-Jährige aus dem Kreis Segeberg (Schleswig-Holstein). Ihnen wird Nötigung in zwei Fällen vorgeworfen.

Klimaaktivisten haben Verkehr in Frankfurt behindert

Den vier norddeutschen Klimaaktivisten wird vorgeworfen, im vergangenen Jahr mit Klebe-Protesten an einem Kreisverkehr in Frankfurt-Bockenheim sowie einen Tag später an einer Straßeneinmündung im Frankfurter Gallusviertel für stundenlange Behinderungen verantwortlich zu sein. Das Frankfurter Amtsgericht will den Prozess an einem einzigen Verhandlungstag abschließen.

