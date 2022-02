Kirchen rufen zum Klimafasten in der Fastenzeit auf Stand: 27.02.2022 13:49 Uhr Am Mittwoch beginnt die Fastenzeit. Evangelische Landeskirchen, katholische Bistümer und Hilfswerke rufen wieder zum Klimafasten auf. Die Aktion steht diesmal unter dem Motto "So viel du brauchst".

In diesem Jahr stehe der Umgang mit Lebensmitteln im Mittelpunkt, sagte Andrea Feyen, die Klimaschutzbeauftragte der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg. Außer ihr machen unter anderem auch die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers, das katholische Bistum Hildesheim sowie die Hilfswerke Misereor und Brot für die Welt bei der bundesweiten Aktion mit. Sie startet am Aschermittwoch und läuft dann sieben Wochen lang bis zum Ostersonntag am 17. April.

AUDIO: Tipp zum Glücklichsein: Handy-Fasten (2 Min) Tipp zum Glücklichsein: Handy-Fasten (2 Min)

Ziel: Eigene Gewohnheiten verändern

Menschen sollten dazu angeregt werden, schon beim Einkauf und der Zubereitung des Essens darauf zu achten, dass sie weniger Energie verbrauchen, sagte Feyen. Es gehe darum, auszuprobieren, was jeder Einzelne im Alltag für den Klimaschutz tun kann. Ziel sei es, dass die Teilnehmenden die eigenen Gewohnheiten so verändern, dass sie sich klimafreundlicher ernähren.

Broschüre mit Anregungen

Die Passionszeit stehe für Innehalten und Bewusstmachen, sagte der hannoversche Landesbischof Ralf Meister. Mit dem Klimafasten solle dieser besondere Zeitraum mit dem Einsatz gegen die Klimakrise verbunden werden, "dem Megathema der Gegenwart und Zukunft". Jede Fastenwoche setzt einen besonderen Schwerpunkt. Anregungen dazu finden Interessierte unter anderem in einer digitalen Broschüre.

Weitere Informationen Fastenzeit ab Aschermittwoch: Veränderung durch Verzicht? Fasten bedeutet nicht nur, auf Süßes oder Alkohol zu verzichten. Die Menschen sollen auch ihre Gewohnheiten hinterfragen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.02.2022 | 06:30 Uhr