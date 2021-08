Impfangebote: Kreativität in sozialen Brennpunkten gefordert Stand: 08.08.2021 14:57 Uhr Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen hat die Landesarmutskonferenz (LAK) Niedersachsen erneut dazu aufgerufen, die Impfkampagne in sozialen Brennpunkten verstärkt voranzutreiben.

Mit Kreativität könnten niedrigschwellige Impfangebote geschaffen und dazu beispielsweise einfache Sprache, Comic-Elemente und Videoclips in Sozialen Netzwerken genutzt werden, forderte LAK-Geschäftsführer Klaus-Dieter Gleitze in einer Mitteilung am Sonntag. "Alles ausprobieren, nichts ausschließen, und zwar jetzt, solange es die Inzidenzwerte noch zulassen. Nur so finden wir die besten Methoden, um die Pandemie solidarisch und sozial gerecht zu bewältigen", betonte Gleitze.

"Impfbereitschaft muss erhöht werden"

Der Geschäftsführer schlug auch vor, auf Wochenmärkten in sozialen Brennpunkten mobile Impfteams einzusetzen, die von Theatermachern und Musikern begleitet werden. "Dann kann das regelmäßige Erscheinen des Impfmobils zu einem kulturellen Event und Treffpunkt werden, was die Impfbereitschaft erhöht." Die LAK ist ein Zusammenschluss von Gewerkschaften, Verbänden und Initiativen mit dem Ziel der nachhaltigen Armutsbekämpfung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.08.2021 | 08:00 Uhr