Biber in Göttingen: Deutliche Spuren entlang der Gewässer

Stand: 30.12.2024 08:12 Uhr

In Göttingen breiten sich Biber weiter aus. Die Tiere hinterlassen deutliche Spuren an Bäumen und Sträuchern entlang einiger Gewässer in der südniedersächsischen Studentenstadt.