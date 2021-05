Hannover-Bielefeld: Bürger sollen Trassen-Vorschläge machen Stand: 20.05.2021 15:48 Uhr An der Planung zum Ausbau der neuen Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecke zwischen Hannover und Bielefeld soll sich die Bevölkerung mit einer neuartigen Computersoftware beteiligen können.

Die Deutsche Bahn erstelle in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Braunschweig ein Trassenfindungs-Tool, mit dem die Menschen aus der Region eigene Ideen zum Ausbau der Strecke erarbeiten und an die Bahn übermitteln können, so der Leiter des Bahnprojekts, Carsten Müller. Hindernisse wie Wohnsiedlungen oder Umweltgebiete sollen in das Tool aufgenommen werden, ebenso technische Anforderungen wie Bogenradien und Neigungswinkel. Bis Jahresende soll das Werkzeug verfügbar sein.

Neubau der Strecke ist nicht unumstritten

Noch ist unklar, wo die neue Bahnstrecke zwischen Hannover und Bielefeld genau verlaufen wird. Die Pläne sehen vor, die bisherige Strecke auf vier Gleise auszubauen. Über den Neubau der Trasse hatte es in der Vergangenheit immer wieder kontroverse Diskussionen gegeben, zum Beispiel im Schaumburger Land. Anfang des Jahres hatte die Bahn einen digitalen Bürgerdialog gestartet.

Videos 44 Min Die Bahn - mobil oder marode? Bis 2030 soll die Deutsche Bahn doppelt so viel Fahrgäste befördern wie heute. Wie kann das gelingen? (20.11.2020) 44 Min

Planungen im Dialog verdeutlichen

Mit dem Software-Tool wolle man die Planungen der Bahn im Dialog verdeutlichen, sagte Müller. Im März hatte die Bahn mit der Untersuchung der bestehenden Strecke auf Erweiterungsmöglichkeiten begonnen. Ab September sollen dann auch Varianten für eine Neubaustrecke oder Neubauabschnitte unter Einbeziehung der existierenden Trasse untersucht werden. In zwei Jahren könnten erste mögliche Trassenverläufe vorliegen, danach folge die Raumordnung und Detailplanung, erklärte Müller.

Wichtiger Baustein für den Deutschlandtakt

Die Bahn will mit der geplanten Neubaustrecke die Fahrtzeit zwischen Köln und Berlin auf vier Stunden reduzieren. Eine Fahrt von Hannover nach Bielefeld würde statt 48 nur noch 31 Minuten dauern, weil die Züge auf längeren Abschnitten mit Tempo 300 verkehren könnten. Für die Bahn ist die Strecke Hannover-Bielefeld nach eigenen Angaben "ein wichtiger Baustein für den Deutschlandtakt". Die Kosten des Streckenneubaus gibt die Bahn mit 1,9 Milliarden Euro an.

Weitere Informationen Hannover-Bielefeld: Streckenplanung soll beginnen Zwischen Hannover und Bielefeld soll eine neue Bahn-Trasse entstehen. So sieht es das Bundesverkehrsministerium vor. Mit Tempo 300 sollen die Züge rollen. Aber es gibt auch Widerstand. (24.07.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.05.2021 | 07:30 Uhr