Familien nutzen Zeugnisferien für Kurzurlaub in Niedersachsen Stand: 28.01.2022 21:42 Uhr Einige Ferienorte im Oberharz und an der Nordseeküste erwarten über das Wochenende viele Kurzurlauber. Niedersächsische Familien nutzen die Zeugnisferien für eine Auszeit.

Besonders in Torfhaus und Braunlage sind kaum noch Ferienhäuser und Ferienwohnungen frei, heißt es vom Harzer Tourismusverband. Gute Chancen für Unterkünfte gebe es noch in Goslar und im Südharz, da sei die Buchungslage eher durchwachsen. Einige Urlauber würden sich eher spontan entscheiden, noch in den Harz zu fahren. Fehlender Schnee und der vorhergesagte Sturm könnten aus Sicht des Verbandes gegen einen Besuch sprechen. Punkten wollen die Touristiker mit dem Harzer Kultur-Winter, zu dem mehr als 100 Termine und Aktionen geplant sind.

Küstenorte sind gut gebucht, freie Betten auf Inseln

Auch an der niedersächsischen Nordseeküste gebe es viel zu entdecken und die Buchungslage sei gut, so der Tourismusverband Die Nordsee. Besonders die direkt an der Küste liegenden Orte sind laut Projektmanager Jonas Hinrichs gut gebucht. Auf den Inseln sei es dagegen noch relativ ruhig, dort wäre noch Platz für Kurzentschlossene. Lediglich die Fähre nach Norderney sei bereits am Freitag gut belegt gewesen, sagt ein Sprecher der Ostfriesischen Inseln.

Staus und Wetterwarnung könnten Freude trüben

Die Freude über ein verlängertes Wochenende außerhalb der heimischen vier Wände könnte jedoch durch Wetter- und Verkehrslage getrübt werden. Noch bis Montag erwarten Meteorologen an der Küste und im Harz stürmisches Wetter. Zudem gibt es mehrere Baustellen auf A1, der A7 und A29, so dass der ADAC am Wochenende mit Staus rechnet.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 29.01.2022 | 08:00 Uhr