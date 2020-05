Stand: 10.05.2020 08:20 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona: Was ist erlaubt in Niedersachsen, was nicht?

Niedersachsen tritt bei der Bekämpfung des Coronavirus in die nächste Phase ein: Weitere Einschränkungen werden gelockert, mehr Eigenverantwortlichkeit ist gefragt. Am 11. Mai tritt die Änderungsverordnung in Kraft. Was ist dann erlaubt? Was ist noch verboten? Die wichtigsten Antworten.

Was passiert mit der Gastronomie?

Die Gastronomie in Niedersachsen darf wieder öffnen - mit Einschränkungen. Jeder Gast muss zwingend reservieren, auch in Biergärten. Bei der Reservierung sind Name und eine Telefonnummer zu nennen, damit Infektionsketten nachvollzogen werden können. Weitere Vorgaben: mindestens zwei Meter Abstand zwischen den Tischen, eine maximale Auslastung von 50 Prozent und Maskenpflicht für das Servicepersonal. Salz- und Pfefferstreuer verschwinden von den Tischen genauso wie Speisekarten. Viele Restaurants hätten nach Auskunft des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) schon signalisiert, dass sie infolge der Auflagen auch weiterhin nicht öffnen werden. Für die, die öffnen wollen, hat der Verband einen Ratgeber veröffentlicht.

Weitere Informationen In den Biergarten nur mit Reservierung Zwei Meter Abstand zwischen den Tischen, Reservierungen, Name und Telefonnummer müssen angegeben werden: Ab Montag dürfen Restaurants und Cafés in Niedersachsen wieder öffnen. mehr

Welche Einrichtungen dürfen wieder öffnen?

Seit dem 6. Mai können Zoos und Tierparks, botanische Gärten, Freizeitparks, Freilichtmuseen, Outdoor-Sportanlagen und andere Einrichtungen mit weitläufigen Anlagen im Freien öffnen - dabei ist der Mindestabstand von 1,5 Metern aber Pflicht, auch beim Einlass und am Ausgang. Die Betreiber müssen entsprechend den Zutritt steuern. Pro Person sollen zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen. Es liegt in der Verantwortung des Betreibers, Warteschlangen zu vermeiden und Hygienemaßnahmen zu treffen. Öffnen dürfen auch kulturelle Einrichtungen in Innenräumen wie Museen, Ausstellungen, Galerien und Gedenkstätten. Auch dort gilt der Mindestabstand, außerdem müssen in Innenräumen Mund und Nase bedeckt sein.

Spielplätze, Museen und Zoos vor Öffnung Hallo Niedersachsen - 05.05.2020 19:30 Uhr Niedersachsen kehrt in der Corona-Krise schrittweise zur Normalität zurück: Spielplätze, Zoos, Museen, Naturparks dürfen ab Mittwoch öffnen. Und auch Dauercamper können sich freuen.







3,85 bei 13 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Welche Regeln gelten auf Spielplätzen?

Spielplätze im Freien sind bereits wieder freigegeben. Kinder bis zwölf Jahre dürfen dort unter Aufsicht eines Erwachsenen spielen. Diese Person soll darauf achten, dass die Kinder möglichst jederzeit einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Kindern und Erwachsenen einhalten.

Welche Lockerungen gibt es in der Kinderbetreuung?

Downloads Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie Die "Niedersächsische Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie" mit Stand vom 8. Mai 2020 sieht zahlreiche Lockerungen vor. Hier gibt es die Verordnung zum Download als PDF-Datei. Download (199 KB)

Die private Betreuung von höchstens fünf Kindern, die nicht zum eigenen Hausstand gehören, ist wieder zulässig. Die Kinder dürfen aus höchstens drei unterschiedlichen Familien stammen, inklusive der Kinder der Betreuungsperson. Wenn ein Kind die Gruppe verlässt, darf es nicht durch ein anderes ersetzt werden. Zudem muss die Betreuung auf Tagesabschnitte beschränkt sein, darf also nicht den ganzen Tag dauern. Sie ist außerdem auf einen Zeitraum von maximal drei Monaten beschränkt.

Wie sieht es mit der Notbetreuung aus?

Videos 03:10 Hallo Niedersachsen Corona-Lockerungen auf Bewährung Hallo Niedersachsen Die Lockerung der Corona-Beschränkungen gelten nur so lange, wie die Zahl der Neuinfektionen nicht mehr als 50 pro 100.000 Einwohner übersteigt. Dann müssen Landkreise und Städte handeln. Video (03:10 min)

Die Notbetreuung in Kitas und Schulen wird ausgeweitet, soll aber weiter auf das notwendige Maß reduziert bleiben. Kinder können in die Notbetreuung gegeben werden, wenn mindestens ein Elternteil in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichem Interesse tätig ist und die Betreuung der Kinder nicht anderweitig sichergestellt werden kann, außerdem in besonderen Härtefällen wie drohender Kündigung oder erheblichem Verdienstausfall. Dem Land zufolge soll auch sichergestellt werden, dass Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen das Angebot nutzen können.

Was ist im Tourismus wieder möglich?

Dauercamper dürfen wieder auf ihren Platz fahren beziehungsweise ihren Camper dort wieder aufsuchen. Besitzer einer Zweitwohnung können diese ebenfalls wieder nutzen. Und zwar auch, wenn das Ziel eine Insel ist. Auf die Inseln darf fahren, wer dort Lebenspartner, Eltern oder Kinder mit erstem Wohnsitz besuchen möchte, wer dauerhaft auf der Insel arbeitet, Journalisten, Ärzte, Pflegende, Zahn- und Tiermediziner sowie nun auch Besitzer einer Zweitwohnung auf der Insel und Personen, die ein Dauermietverhältnis auf einem Campingplatz nachweisen können. Auch Tagestouristen ist das Betreten der Insel gestattet, sofern die jeweilige Kommune es erlaubt. Wie das Land zudem mitteilt, sind bei weiterhin geringen Neuinfektionszahlen weitergehende Öffnungen noch vor dem Pfingstwochenende Ende Mai vorgesehen.

Was ist beim Besuch eines Gotteshauses zu beachten?

Religiöse Feiern in Kirchen, Synagogen und Moscheen sind möglich, wenn sichergestellt wird, dass jede Person beim Betreten und Verlassen der Einrichtung sowie beim Aufenthalt den Mindestabstand von 1,5 Metern einhält. Nicht zulässig ist die Nutzung von Gegenständen durch mehrere Personen - zum Beispiel Gesangbücher, Weihwasserbecken, Sammelkörbe und Messkelche. An Bestattungen dürfen statt wie bisher zehn bis zu 20 Personen teilnehmen.

Welche Änderungen gibt es für Krankenhäuser?

Krankenhäuser dürfen wieder planbare Leistungen vornehmen - unter Auflagen: Nach wie vor müssen die Häuser 20 Prozent ihrer Kapazitäten auf Normalstationen für Coronavirus-Patienten vorhalten, außerdem 25 Prozent ihrer Kapazitäten im intensivmedizinischen Bereich. Zugleich müssen sie die übrige Bettenbelegung so steuern, dass innerhalb von 72 Stunden weitere 20 Prozent der Betten freigemacht werden könnten.

Weitere Informationen Corona: Planbare Klinik-Behandlung wieder möglich Niedersachsen lockert die Corona-Einschränkungen in fast allen Bereichen. Unter anderem können Krankenhäuser unter bestimmten Auflagen wieder planbare Behandlungen vornehmen. mehr

Was ist beim Friseurbesuch zu beachten?

Kundinnen und Kunden müssen während des Friseurbesuchs Mund und Nase bedecken. Sogenannte gesichtsnahe Dienstleistungen wie Augenbrauen- und Wimpernfärben, Rasieren und Bartpflege sind derzeit noch nicht erlaubt. Friseurinnen und Friseure müssen Namen und Kontaktdaten mit dem Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des Salons datenschutzkonform dokumentieren und diese Dokumentation drei Wochen aufbewahren, damit eine mögliche Infektionskette nachvollzogen werden kann.

Welche Kontakte sind zulässig?

Weitere Informationen Corona: Niedersachsen lockert Kontakt-Regeln Niedersachsen erweitert den Kreis der Personen, mit denen man sich in der Öffentlichkeit treffen darf. Zwei Haushalte dürfen ab Montag zusammenkommen, zum Beispiel im Café. mehr

Nach wie vor gilt, dass die physischen Kontakte zu Menschen aus anderen Haushalten auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren sind. Diese Regelung habe die jetzigen Lockerungen überhaupt erst möglich gemacht, heißt es vom Land. In der Öffentlichkeit darf man sich nur alleine, gemeinsam mit Angehörigen des eigenen Haushalts und / oder höchstens einer anderen Person aufhalten - ab Montag ist aber schon mehr möglich: Dann sind Treffen von mehreren Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Von anderen Menschen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Bei der Ausübung von Sport im Freien in entsprechenden Anlagen sind es mindestens zwei Meter.

Wie geht es mit der Maskenpflicht weiter?

Auch die Pflicht, in bestimmten Situationen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, bleibt bis auf Weiteres bestehen. Dies gilt in Bussen, Bahnen und Zügen sowie im Einzelhandel. Mit der aktualisierten Verordnung sind weitere Situationen hinzugekommen, weil Einrichtungen wieder öffnen dürfen: Mund und Nase müssen auch bedeckt sein in Museen, Galerien, Ausstellungen, Gedenkstätten - wann immer man sich in öffentlichen Innenräumen befindet. Die Pflicht gilt nicht im Freien.

Weitere Informationen Was Sie über die Maskenpflicht wissen müssen In Niedersachsen müssen Personen ab heute an bestimmten Orten eine Maske tragen, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. NDR.de beantwortet alle drängenden Fragen zum Thema. mehr

Was ist mit politischen Demonstrationen?

Demonstrationen und Versammlungen unter freiem Himmel können von den örtlichen Behörden unter Auflagen zugelassen werden. Die Veranstalter müssen dafür sorgen, dass die Regeln etwa zum Abstand und zur Hygiene eingehalten werden.

Was bleibt noch geschlossen und verboten?

Geschlossen bleiben vorerst unter anderem Kinos, Theater und Opernhäuser. Verboten sind bis mindestens Ende August alle Großveranstaltungen mit Ausnahme von Veranstaltungen, bei denen die Zuschauer in ihren eigenen geschlossenen Autos sitzen. Bis mindestens 10. Mai sind alle Veranstaltungen, unabhängig von der Größe, untersagt. Auch Partys sind nicht erlaubt.

Wie ist es mit Besuchen in Senioren- und Pflegeheimen?

Vom 11. Mai an wird das grundsätzliche Besuchsverbot gelockert. Dann kann jede Bewohnerin und jeder Bewohner von einer bestimmten Person regelmäßig besucht werden. Die Leitung der Einrichtung muss für ein entsprechendes Hygienekonzept sorgen.

Was ist möglich im Fahrschulunterricht?

Der praktische Unterricht im Auto oder einem anderen geschlossenen Fahrzeug ist nicht gestattet, weil der Mindestabstand dabei nicht eingehalten werden kann. Zulässig sind jedoch der theoretische Unterricht, die Vorbereitung auf und die Durchführung der theoretischen Prüfung sowie der praktische Unterricht mit voraus- oder hinterherfahrenden Motorrädern. Beim Betreten, Aufenthalt und Verlassen der Fahrschule muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Namen und Kontaktdaten aller Personen, die am Unterricht und an Prüfungen teilnehmen, müssen dokumentiert und drei Wochen aufbewahrt werden.

Was muss man beim Sport beachten?

Videos 01:53 Hallo Niedersachsen Schwimmerin trainiert in Plastik-Pool Hallo Niedersachsen Um fit zu bleiben, geht Leistungssportlerin Imke Mülder aus Weener ungewöhnliche Wege. Video (01:53 min)

Kontaktloser Sport im Freien ist zulässig, bei der Ausübung des Sports sind zwei Meter Abstand Pflicht. Ansonsten gilt auf den Anlagen 1,5 Meter Mindestabstand zu anderen Personen. Umkleideräume und Duschen dürfen allerdings weiterhin nicht genutzt werden. Für Leistungssportler ist auch Training erlaubt, das nicht draußen im Freien stattfindet. Auch Geräte und Duschen dürfen genutzt werden, wenn die Desinfektion sichergestellt wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.05.2020 | 08:00 Uhr