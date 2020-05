Stand: 04.05.2020 14:16 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona: Niedersachsen in Phasen zurück ins Leben

Die niedersächsische Landesregierung plant in der Corona-Krise weitere Lockerungen. Die Landesregierung hat am Montag auf einer Pressekonferenz einen Fünf-Stufen-Plan vorgestellt. In mehreren Phasen sollen Corona-Maßnahmen im Rahmen der "Vernunft und Verhältnismäßigkeit" zurückgenommen werden, wie Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte. Schwerpunkte liegen auf dem Tourismus, der Gastronomie sowie bei der Notbetreuung von Kindern im Kita-Alter. Das Konzept "Der Niedersächsische Weg in einen neuen Alltag mit Corona", von dem Weil sagt, es sei der erste Plan eines Bundeslandes dieser Art, soll "den Menschen in unserem Land einigermaßen verlässliche Perspektiven für die nächsten Wochen geben". Und: "Die Zeit ist reif." Dieser Stufenplan sei dynamisch und orientiere sich am Infektionsgeschehen, so der Ministerpräsident. Weil stellt das niedersächsische Modell am Mittwoch in der Bund-Länder-Schalte mit den Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel vor.

Niedersachsens Restaurants und Cafés öffnen beschränkt am 11. Mai

Weils Stellvertreter, Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU), kündigte die teilweise Öffnung von Gastronomieeinrichtungen in einer ersten Stufe ab dem 11. Mai an. Diese gelte allerdings nur für Restaurants, Gaststätten, Cafés und Biergärten. Die Einrichtungen dürften bis zu 50 Prozent ihrer Kapazitäten zur Verfügung stellen. Zudem wird es eine Reservierungs- und Kontaktdatenpflicht geben. Bars, Kneipen und Diskotheken seien davon weiterhin ausgenommen. Zudem solle der Tourismus langsam wieder hochgefahren werden. Seit heute dürfen Dauercamper und Besitzer von Zweitwohnungen diese wieder nutzen. Die Sonderreglungen für die ostfriesischen Inseln ist aufgehoben. Ab kommendem Montag folgt Phase zwei. Von da an dürfe der Einzelhandel ohne Verkaufsflächenbeschränkung seinen Geschäften nachgehen. „Es ist ein kluger Weg, den Niedersachsen geht. Es ist ein besonnener Weg“, sagte Althusmann. „Ich halte diesen Plan für nachahmenswert", sagte Althusmann.

Kliniken dürfen zurück zu geplanten OPs

Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) sieht die Kliniken in Niedersachsen gut auf eine mögliche Verschärfung der Lage vorbereitet. Es seien Beatmungsplätze massiv ausgebaut worden. Durch Umstrukturierungen von Reha-Einrichtungen seien 3.000 zusätzliche Behandlungsplätze für Krankenhauspatienten entstanden. Das Land verfüge über "umfangreiche freie Kapazitäten", so Reimann. "Vor diesem Hintergrund haben wir uns dazu entschlossen, den niedersächsischen Krankenhäusern ab Mittwoch wieder zu erlauben, planbare Operationen vorzunehmen." Allerdings müssten die Kliniken 25 Prozent der Beatmungsplätze reservieren, um kurzfristig in den Krisenmodus zurückkehren zu können, sollten die Infektionszahlen rapide zunehmen.

Notbetreuung wird ausgebaut

Gute Nachrichten gibt es auch für Eltern noch nicht schulpflichtiger Kinder. Die Notbetreuung wird ausgebaut. Seit heute dürfen private Betreuer bis zu fünf Kinder aufnehmen. Es gibt eine Dokumentationspflicht. Und: Verlässt ein Kind die Gruppe, darf der Platz nicht nachbesetzt werden. In einer Woche dürfen Tagesmütter und -väter in den Regelbetrieb mit fünf Kindern zurückkehren. Das betrifft bis zu 20.000 niedersächsische Kleinkinder. "Ich möchte, dass alle Kinder die Chance erhalten, ihre Erzieherinnen und Erzieher wieder zu sehen und mit ihren Freundinnen und Freunden zu spielen - wenigstens ein paar Stunden zu Beginn", sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD).

Mund-Nase-Bedeckungen und Kontaktbeschränkungen bleiben

Auch wenn die Politik die Wirtschaft wieder ans Geldverdienen bringen möchte – private Beschränkungen bleiben vorerst. So ist „das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen weiterhin verpflichtend“, sagte Wirtschaftsminister Althusmann. Die Zwei-Personen-Kontaktregel werde ebenfalls aufrecht erhalten – auch wenn Sachsen-Anhalt vergangene Woche vorgeprescht ist und sich dort bis zu fünf Menschen, die nicht aus einem Haushalt stammen, treffen dürfen. Zweiteres werde laut niedersächsischem Stufenplan zum 25. Mai neu bewertet. Ministerpräsident Weil sagte: "Lockerungen werden dann möglich werden, wenn die Bürgerinnen und Bürger einsichtig bleiben.

70.000 Viertklässler heiß auf Schule

Niedersachsens Grundschüler dürfen seit heute wieder in ihren Klassen lernen. Betroffen sind landesweit rund 70.000 Kinder. Die Klassenverbände werden zahlenmäßig halbiert, regelmäßiges Händewaschen und Abstandhalten sind Pflicht. Zudem dauern Schulstunden 30 statt 45 Minuten.

Lange Wartezeiten beim Friseur

Niedersachsens Friseurinnen und Friseure gehen ab heute wieder an die Arbeit. Die Auftragsbücher sind voll - auch deshalb, weil die Anzahl der Kunden in den Läden stark eingeschränkt ist. Es wird mit langen Wartezeiten gerechnet. Die Öffnung der Geschäfte ist mit strengen Auflagen verbunden. So müssen beispielsweise sowohl Kunden als auch Friseure Mund-Nase-Schutz tragen.

