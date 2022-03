Christoph Wilke ist "Behindertensportler des Jahres 2022" Stand: 24.03.2022 22:00 Uhr Bereits zum 22. Mal hat der Behinderten-Sportverband Niedersachsen (BSN) die Sportlerinnen und Sportler des Jahres gekürt. "Behindertensportler des Jahres 2022" wurde Christoph Wilke aus Stadthagen.

Dem Rollstuhl-Tennisspieler vom TC Meerbeck wurde der Titel am Donnerstag im GOP-Varieté in Hannover verliehen. "Wir küren mit Christoph Wilke einen Sportler, der ganz Großes vorhat. Hoffen wir, dass diese Auszeichnung ihm dafür noch mehr Motivation verleiht", sagte BSN-Präsident Karl Finke nach der Bekanntgabe vor rund 180 Gästen. Gemeinsam mit Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) und dem Schirmherrn der Wahl, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), überreichte Finke dem 19-Jährigen die Siegertrophäe. Die Laudatio hielt der bekannte ehemalige Leichtathlet Frank Busemann.

Wilke ist "mental auf der Langstrecke unterwegs"

Christoph Wilke hat es 2021 unter die Top 20 der Junioren-Weltrangliste geschafft. "Ich bin sehr ehrgeizig und konsequent und versuche, mit aller Kraft meine Ziele zu erreichen", erklärte Wilke seinen sportlichen Erfolg. "Durch einen Workshop in Sportpsychologie habe ich gelernt, dass ich dafür ein mentaler Langstreckler sein muss." Wilkes Ziele: 2024 möchte er mit einer Platzierung unter den Top 50 in der Weltrangliste zu den Paralympics nach Paris, 2028 in Los Angeles als Top 20-Spieler um eine Medaille kämpfen.

Ein Drittel der Stimmen entfielen auf Wilke

Wilke war gemeinsam mit fünf anderen behinderten Sportlerinnen und Sportlern zur Wahl angetreten. "Sie alle haben unter den nach wie vor erschwerten Bedingungen Großartiges geleistet", begründete Finke die Nominierungen. Insgesamt haben sich nach Auskunft des BSN in diesem Jahr fast 13.600 Menschen an der Wahl beteiligt. Auf Wilke entfielen demnach knapp ein Drittel der abgegebenen Stimmen. NDR 1 Niedersachsen und Hallo Niedersachsen sind Kooperationspartner der Sportler-Wahl.

