Auffahrunfall am Stauende auf A1: Lkw-Fahrer schwer verletzt Stand: 15.09.2022 15:14 Uhr Auf der A1 zwischen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden ist es zu einem Auffahrunfall gekommen. Der Unfall ereignete sich am Übergang von drei auf zwei Fahrstreifen an einem Stauende.

Dieses hatte ein 31-jähriger Lkw-Fahrer am Mittwochmittag aus noch unbekannten Gründen zu spät erkannt: Trotz einer Bremsung und einem Ausweichversuch fuhr der Mann auf einen anderen Lastwagen auf, wie die Polizei mitteilte. Er erlitt demnach schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus nach Osnabrück gebracht. Der Fahrer des zweiten Lkw blieb bei dem Unfall unverletzt.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der A1

An beiden Lkw entstanden erhebliche Schäden, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die A1 in Richtung Bremen bis zum späten Abend gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.09.2022 | 16:00 Uhr