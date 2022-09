Atom-Zwischenlager Würgassen: Muss das wirklich sein? Stand: 24.09.2022 12:58 Uhr Das umstrittene Vorhaben des Bundes, in Würgassen an der Grenze zu Niedersachsen ein Atommüll-Logistikzentrum zu errichten, soll nun von der Entsorgungskommission des Bundes überprüft werden.

Ein Sprecher des Bundesumweltministeriums erklärte, man werde die Entsorgungskommission bitten, das von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen im August vorgestellte Gutachten zunächst zu bewerten. In diesem Gutachten kam der TÜV Nord zu dem Schluss, dass ein solches Atommüll-Logistikzentrum gar nicht unbedingt notwendig ist.

Massiver Widerstand in der Region

Der Plan der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BZG) sieht vor, in Würgassen an der Grenze zu Niedersachsen ein Bereitstellungslager zu errichten, in dem schwach- und mittelradioaktiver Atommüll aus ganz Deutschland verpackt wird, um ihn dann im Endlager Schacht Konrad bei Salzgitter einzulagern. Gegen das Projekt gibt es in der Region massiven Widerstand.

Grüne Umweltministerin will sich eigenes Bild machen

Steffi Lemke, die seit Dezember 2021 als Grünen-Politikerin das Bundesumweltministerin führt, will sich nun ein eigenes Bild über die von der Vorgängerregierung gefällte Entscheidung zum Standort Würgassen machen. Ein Sprecher erklärte, auch dies sei ein Grund, weshalb die Entsorgungskommission das Vorhaben noch einmal überprüfen soll.

